Motorista atropela e mata trabalhador rural durante manifestação

Um homem de 72 anos foi morto nesta quinta-feira (18) após um motorista avançar com uma caminhonete sobre manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Valinhos, no interior paulista. A prefeitura confirmou a morte do idoso. A ação do motorista deixou outras pessoas feridas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o MST informaram que Luiz Ferreira da Costa, integrante do movimento, foi levado de ambulância para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Valinhos, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informações da SSP, o local está sendo periciado e já foram solicitados exames para as vítimas no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil faz diligências para identificar o motorista. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Valinhos como homicídio simples e lesão corporal.

Os manifestantes fechavam a Estrada de Jequitibá, impedindo a passagem de veículos, quando um motorista avançou sobre os manifestantes por volta das 8h da manhã. Três pessoas foram socorridas. O motorista fugiu sem prestar socorro. No protesto, as famílias pressionavam a prefeitura por fornecimento de água para o acampamento.

De acordo com o MST, os manifestantes estavam à altura do km 7, em frente ao acampamento, quando foram surpreendidos pela caminhonete em alta velocidade.

A prefeitura de Valinhos disse que os integrantes do acampamento estão cadastrados no órgão e que são atendidos nos serviços de saúde e educação do município. O órgão disse ainda que tem fornecido água à ocupação por meio de caminhões-pipa.

