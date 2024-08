Motorista bate carro contra caminhonete estacionada na Lúdio Martins Coelho

O motorista de um Onix bateu, no início da noite desta quarta-feira (21), na traseira de uma caminhonete que estava parada e estacionada na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no bairro Vila Taveiropolis, em Campo Grande. Principal suspeita é que o condutor estava bêbado no momento do acidente.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), o motorista do Onix seguia pela via quando acabou perdendo o controle do veículo e bateu contra a traseira da caminhonete, uma Saveiro, que estava parada e estacionada na Lúdio Martins, vendendo alguns produtos.

“Ele bateu no carro estacionado, que vendia morango e paçoca”, explicou um dos policiais militares.

Apesar da suspeita inicial ser de que o motorista estava bêbado no momento do acidente, não é possível afirmar que se trata de embriaguez ao volante, já que o condutor não fez teste do bafômetro.

Ao JD1, o dono da Saveiro, Daniel Rodrigue da Costa, de 30 anos, que trabalha há mais de 3 anos vendendo os produtos no local, afirmou que o motorista estava claramente bêbado no momento do acidente, chegando a confessar a prática de dirigir embriagado logo após a batida. “Ele estava bêbado, estava vindo e só tinha eu parado aqui”, comentou.

Apesar da batida, o condutor do Onix não teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Prontomed da Santa Casa. Daniel, apesar de reclamar de dores nas pernas, foi avaliado por equipe de resgate ainda no local, que determinou se tratar apenas de dor muscular, sem gravidade.

Devido ao acidente, o trânsito vai ser fechado no sentido Centro/Bairro para que o guincho possa remover o Onix. Policiais militares trabalham ordenando o fluxo de veículos no local.

