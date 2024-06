Motorista bêbado capota carro ao perder a direção na MS-306

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido na noite de sexta-feira (7), após capotar um Chevrolet Cobalt, na rodovia MS-306, perto da área urbana, em Chapadão do Sul.

Conforme o portal Jovem Sul News, equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender o acidente na saída para Costa Rica e quando chegaram encontraram o homem de 45 anos sozinho no veículo capotado. Ele estava com escoriações e bêbado.

A vítima foi então socorrida para o Hospital Municipal para atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado. Equipe da Way-306 também esteve no local para providenciar a retirada do veículo que ficou com as 4 rodas para cima.

