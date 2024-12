Motorista bêbado e monitorado por tornozeleira é preso após causar acidente em MS

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após causar um acidente de trânsito na noite de sábado (7) e tentar fugir a pé no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.



De acordo com o boletim de ocorrência, a empresária proprietária da BMW trafegava pela Av. João Thomes quando, ao parar no semáforo na esquina com a Av. Olinto Mancini, o Gol avançou pelo acostamento à direita, atingindo a lateral direita do veículo. Após a colisão, o motorista do Gol fugiu do local.



A empresária e seu esposo, que estava no carro, seguiram o suspeito até a rua Evaristo de Almeida, próximo ao “Cristo”, onde ele parou o veículo. No entanto, ao ser abordado pelo casal, o motorista abandonou o carro e tentou escapar a pé. Ele foi perseguido pelas vítimas e detido na rua Márcia Mendes, no bairro Colinos, até a chegada da Polícia Militar.



Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com o suspeito, que admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas e fugido por estar ciente de que não poderia estar na rua naquele horário devido ao monitoramento por tornozeleira eletrônica.



O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro, o que levou os policiais a confeccionarem um Termo de Constatação de Embriaguez. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para os procedimentos cabíveis.



O VW Gol foi apreendido, e medidas administrativas de trânsito foram aplicadas.

Com Rádio Caçula

