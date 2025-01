Motorista bêbado invade parquinho e quase atropela crianças em Campo Grande

Um motorista, de 45 anos, foi preso durante a tarde de terça-feira (14) após perder o controle de direção, invadir um parquinho e quase atropelar algumas crianças no Bairro Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande. Ele estava alcoolizado e desacatou os policiais.

Conforme o boletim de ocorrência, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local, encontraram o autor em visível estado de embriaguez, apresentando forte odor etílico, desequilíbrio, olhos avermelhados, fala alterada, desordem nas vestes e bastante irônico. Ainda assim, ele realizou o teste do bafômetro, dando positivo para uso de álcool.

Ao ser preso, ele passou a desacatar os policiais dizendo: “vocês deveriam prender bandidos ao invés de prender trabalhador". Enquanto isso acontecido, uma testemunha se aproximou dizendo que viu o momento em que o condutor, em uma caminhonete Chevrolet S10, perdeu o controle e invadiu o parque.

No local, várias crianças brincavam enquanto eram supervisionadas pelos pais. Durante o acidente, ele quase atingiu alguns menores. Após isso, ele tentou fugir, mas acabo sendo alcançado.

Por estar com o licenciamento anual atraso, a caminhonete foi removida para o pátio do Detran-MS. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como desacato e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

