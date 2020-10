Motorista causa acidente e se esconde em banheiro de lanchonete no Aero Rancho

Na noite desta quinta-feira (22), um motorista de 33 anos que estava bêbado provocou um acidente com uma motocicleta e deixou uma pessoa ferida, no bairro Aero Rancho em Campo Grande. Em seguida ele tentou fugir do local e foi perseguido por populares.

O acidente aconteceu por volta das 21 horas desta quinta (22), quando o motociclista seguia com uma garupa, pela Avenida Gunter Hans, quando foi acertado pelo carro do motorista que fugiu sem prestar socorro, e foi perseguido.

Populares conseguiram alcançar o motorista após quatro quadras e a polícia foi acionada. O autor se escondeu no banheiro de uma lanchonete. Quando os militares chegaram ao local o encontraram e fizeram o teste do bafômetro que deu positivo para embriaguez.

Ele confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado para a delegacia.

