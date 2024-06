Motorista de aplicativo capota carro após bater em veículo estacionado na Av. Mato Grosso

O carro de uma motorista de aplicativo capotou durante a noite de quinta-feira (13) na Avenida Mato Grosso, região do Bairro Santa Fé em Campo Grande. A condutora teria colidido com um carro que estava estacionado.

Conforme o apurado pelo JD1, a mulher transitava em um Renault Kwid pela avenida sentido centro/Parque do Poderes, quando acabou perdendo o controle do veículo entre as Rua João Akamine e Frederico Soares.

Ao perder o controle, o Kwid colidiu contra um Volkswagen Fox que estava estacionado. O carro acabou capotando, ficando no meio da rua.

Equipes do BPtran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar) estiveram no local, fazendo o isolamento da área para evitar nos acidentes.

