Motorista de app foge com celular de cliente

Por volta das 18h de segunda-feira (22), uma mulher de 50 anos, teve o aparelho celular furtado por um motorista de aplicativo. De acordo com a vítima, o motorista “fugiu” com o objeto ao deixar a família em frente à residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima acionou a corrida por meio do aplicativo 99 Pop, ela estava com os netos e ao chegar no imóvel localizado na rua Flor de Maio, bairro Aero Rancho, pagou a viajem e estava desembarcando as crianças que estavam no banco de trás.

Nisso, o motorista arrancou com o carro e fugiu do local. O aparelho ficou no banco da frente ao lado do motorista.

A vítima ainda tentou ligar para o aparelho, mas, o mesmo já estava desligado. O setor de atendimento do aplicativo foi informado sobre o ocorrido e o caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

