Dupla que assaltou motorista de aplicativo é presa

Dois jovens acusados de assaltar um motorista de aplicativo no dia 16 de março, em Dourados, foram presos pela Polícia Civil. Os suspeitos Mateus da Silva Brum, 23 anos, e um jovem de 18 anos, que no dia do crime era menor de idade, acabaram detidos na quinta-feira (4).

Conforme informações do Setor de Investigações Gerais (SIG), a vítima foi solicitada para transportar a dupla de uma lanchonete até um bairro. No caminho, eles anunciaram o assalto e colocaram o motorista no banco traseiro do carro. Eles cobriram a cabeça dele com uma mochila e tentaram roubar o carro, mas, desistiram depois da gasolina acabar.

O dono do veículo foi agredido pelos assaltantes, e um deles deixou o local e retornou com produto inflamável, tentando atear fogo no carro. A vítima foi levada a um matagal, e testemunhas perceberam a movimentação, o que fez com que os criminosos deixassem o local. Eles fugiram levando o aparelho de telefone celular e dinheiro da vítima.

Os investigadores do SIG conseguiram identificar a dupla no mesmo dia.

Mateus foi indiciado pela prática de roubo qualificado, e vai responder também por corrupção de menor, já segundo detido (que era menor de idade), vai ser processado por roubo qualificado. O homem que comprou o aparelho celular roubado responderá pela receptação.

