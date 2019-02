Militar reage a assalto e mata dois no Santo Amaro

Na noite desta quinta-feira (14), dois homens foram baleados ao tentar assaltar um sargento do Exército de 42 anos. O fato ocorreu na rua Ponta Porã, bairro Santo Amaro, em Campo Grande. Os assaltantes morreram no local.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h30 quando o militar saiu caminhando de uma farmácia e entrou em uma padaria, ao sair percebeu que a dupla identificada como Bryan do Carmo Coelho da Silva, 22 anos, e João Otávio Alves de Faria, 18 anos, estavam seguindo com uma moto Biz.

Após aproximadamente 12 quadras, o garupa da moto desceu do veículo apontou a arma de fogo (pistola) contra o peito do sargento e anunciou o assalto. O militar fingiu que iria entregar a carteira e celular, e rapidamente sacou uma pistola 9mm e atirou contra os dois suspeitos. Eles foram atingidos e ainda tentaram fugir de moto, caindo poucos metros depois.

O militar acionou a polícia e o socorro, mas, mas os dois morreram no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

