Em assalto, clientes ficam na mira de bandidos

Funcionários e clientes de um supermercado localizado na avenida Brasil em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, passaram por momentos de terror, na sexta-feira (22), durante um assalto envolvendo aproximadamente sete bandidos, sendo homens e mulheres.

As vítimas foram mantidas na mira de revólveres, enquanto quatro assaltantes pegavam o dinheiro do estabelecimento e de clientes do local. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e pelas imagens é possível ver os suspeitos abordando a caixa e anunciando o assalto.

Alguns clientes ficam nervosos e uma correria toma conta do local. Os bandidos permaneceram aproximadamente 40 segundos, a levaram aproximadamente R$ 5 mil. Após o crime os criminosos teriam fugido em duas motocicletas paraguaias que estavam sem placas.

A Polícia Civil investiga o caso.

