Vídeo - Dois bandidos são mortos em assalto na capital

Aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18), um assalto na Subway localizada em frente à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) onde os bandidos fizeram clientes de reféns e roubaram o carro HB20 de uma médica que tinha acabado de chegar ao local.

Um dos funcionários percebeu a ação e correu para um escritório no andar superior e avisou a polícia. As equipes da Polícia Civil e do Batalhão de Choque chegaram na lanchonete e foram recebidos a tiros pelos bandidos. Durante o confronto um dos bandidos foi baleado e levado para receber atendimento médico, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Outro integrante da quadrilha foi preso quando tentava fugir em um Fiat Strada com placas falsas, que havia sido roubada em Brasília. Com informações repassadas pelo homem preso, os policiais conseguiram chegar até o restante da quadrilha em um bairro da cidade. Lá, foram encontrados o HB20 da médica que havia sido levado da lanchonete por um dos comparsas, um Toyota Corolla e uma caminhonete todos os veículos roubados na quinta-feira (17).

Nesse local, também houve confronto e mais um dos suspeitos foi baleado pela equipe policial. O outro integrante da quadrilha estava escondido em uma casa no bairro Vila Boas e quando percebeu a presença dos policiais, o bandido tentou fugir pulando os telhados das casas. Houve troca de tiros e ele acabou sendo atingido. O autor foi socorrido, mas morreu no hospital.

Conforme a polícia, os dois mortos e os dois presos são suspeitos de envolvimento no roubo de três veículos, um deles com reféns. Ainda de acordo com a polícia, no fim da noite de quinta-feira, os bandidos roubaram uma caminhonete e um Corolla em um casa no Jardim Centro Oeste. No local acontecia uma confraternização.

No total, quatro carros foram recuperados com o grupo. Os nomes dos envolvidos ainda não foram informados. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratinga.

Deixe seu Comentário

Leia Também