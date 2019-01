Polícia impede assalto em drogaria no centro

Na madrugada desta terça-feira (8), Julio Cesar de Campos, 23 anos, Douglas Gabriel Silva Gomes, 19 anos e o menor V. H. C., 17 anos foram flagrados pela Polícia em uma tentativa de furto na farmácia Drogasil, localizada na avenida Mato Grosso na capital. O gerente acionou os militares, após ser comunicado pela empresa de segurança que o alarme do local havia sido desligado propositalmente.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, o gerente estava do lado de fora do estabelecimento e quando os militares entraram no local acharam celulares, pé de cabra, corda, extensão de energia elétrica, disco para maquita, alicate, marreta, talhadeira e luvas que os bandidos usariam para tentar abrir o cofre da farmácia. Para os bandidos entrarem no local, eles quebraram a janela do banheiro dos clientes e cortaram os fios do alarme.

A Polícia encontrou no fundo da loja, os três autores do crime que foram presos em flagrantes e confessaram que a ordem para o furto veio de dentro do Presídio de Segurança Máxima. O gerente relatou para os policiais que no dia 24 de dezembro aconteceu uma tentativa de furto no local, mas os bandidos não haviam sido presos.

Segundo o delegado Leandro Costa de Lacerda Azevedo, os criminosos pretendiam arrombar o cofre da empresa. Todos já possuíam antecedentes por furtos e receptação e o adolescente é o que mais possui atos infracionais.

