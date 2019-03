Saiba Mais Polícia Assaltante morre durante roubo a motorista de aplicativo

Um motorista de aplicativo de 35 anos, foi alvo de sequestro e roubo na noite de terça-feira (26), na avenida Guaicurus esquina com a rua da Divisão, região sul de Campo Grande. Ele parou o veículo para ligar o aplicativo, quando foi rendido por dois homens; um deles estava armado com um revólver.

Conforme o boletim de ocorrência, a dupla obrigou o motorista a dirigir até a rodovia MS-080. Passado aproximadamente cinco quilômetros do Detran, os bandidos colocaram a vítima no porta-malas do próprio carro.

Mesmo amarrado o motorista conseguiu pegar o aparelho celular do bolso e acionar a Polícia Militar por meio do 190. Ele percebeu que um terceiro suspeito foi ao encontro da dupla com um veículo modelo corsa sedan de cor preta, eles conversaram e decidiram abandonar o carro da vítima e levá-la a outro local.

O motorista foi levado mais adiante na mesma rodovia e amarrado a uma cerca de arames.

A equipe policial foi ao local e inicialmente encontrou somente o carro da vítima. Eles permaneceram na região fazendo varreduras e após três horas, a vítima que conseguiu se desprender da cerca, indo ao encontro dos militares.

O motorista estava com algemas de plástico no pulso, e relatou que os bandidos levaram R$ 565,00. Um dos suspeitos que aparentava ser adolescente é branco, estatura mediana, magro, cabelo claro, tatuagem no braço esquerdo, o segundo suspeito é moreno, alto, forte, aparentando a idade de uns 25 anos. Já o terceiro suspeito aparentava ser de idade mais avançada, sendo negro, gordo e de baixa estatura.

Até o momento os indivíduos não foram encontrados. A Polícia Civil investiga o caso que foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

