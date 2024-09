Motorista de BMW é indiciado por homicídio culposo após acidente que matou Letícia

O jovem Lucca Assis Mandetta, de 26 anos, acabou sendo indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor após se envolver em um acidente e a motociclista Letícia Machado Gonçalves, de 19 anos, falecer no dia 25 de agosto. A colisão entre a BMW de Lucca e a Honda Biz de Letícia aconteceu no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon, em Campo Grande.

Conforme as informações da Polícia Civil, o inquérito foi conduzido pela 1ª Delegacia de Campo Grande até ser finalizado e encaminhado para a 2ª Vara Criminal. Além disso, o documento será apresentado ao Ministério Público para providências cabíveis, ou seja, saber se será apresentada denúncia contra o rapaz

“O inquérito policial conclui pela responsabilidade de Lucca na prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que a colisão causou a morte de Letícia Machado Gonçalves. Os elementos de prova, como depoimentos, laudos periciais e a dinâmica dos fatos, corroboram com a imputação o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro”, diz a Polícia Civil.

