'#JustiçaPelaLetícia': Família de motociclista morta fará manifestação na 14 de Julho

Quase uma semana após a jovem Letícia Machado, de 19 anos, morrer em um grave acidente de trânsito no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon, no centro de Campo Grande, a família dela fará uma mobilização para fazer um pedido, que aos olhos de muitos pode ser simples, mas que pode acalentar o coração daqueles que hoje sofrem a perda da motociclista: Justiça.

Para o JD1, a prima da jovem, Heloisa Gonçalves, detalhou que a manifestação é para que o que aconteceu com Letícia, não aconteça com outras pessoas. “Vamos para as ruas pedir por justiça. Pedimos ajuda a todos que se sensibilizaram com o caso, nos ajude a fazer esse pedido. É uma família que implora. Nosso sofrimento nunca vai passar, perdemos nossa menina”, finalizou.

A manifestação está sendo marcada para acontecer a partir das 14h, no cruzamento onde o acidente aconteceu, no sábado, dia 31 de agosto.

Acidente – Segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo JD1 Notícias, a jovem seguia em uma Honda Biz pela rua 14 de Julho, quando foi atingida por uma BMW, que era conduzida por Lucca Assis Mandetta, no momento em que passava pelo cruzamento com a Marechal Rondon.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme o registro policial, o rapaz havia se prontificado a realizar o teste do bafômetro, contudo, foi orientado por um advogado a não realizar o teste. O motorista do veículo de luxo, a princípio, não apresentava odor etílico ou outros sinais de embriaguez.

Em sua versão para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

Câmeras de segurança – No vídeo é possível ver o momento em que um veículo para no semáforo da Rua Marechal Rondon. Cerca de 21 segundos depois, a BMW chega no cruzamento reduzindo a velocidade, momento em que avança e atinge a jovem.

Letícia trafegava em uma Honda Biz pela 14 de Julho e foi arremessada após a colisão com o carro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

A dinâmica das imagens corrobora com uma testemunha que viu o acidente e alegou, para as autoridades, ter visto Lucca furar o sinal e invadir a 14 de Julho, causando o acidente. Porém, o vídeo ainda será examinado para identificar o que de fato teria acontecido. Assista:

