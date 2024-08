JD1TV: Vídeo mostra momento da colisão que matou motociclista na 14 de Julho

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Lucca Assis Mandetta, de 26 anos, fura o sinal, atinge e mata a jovem motociclista Letícia Machado, de 19 anos, no cruzamento da Avenida 14 de Julho com a Marechal Rondon, em Campo Grande.

Conforme as imagens obtidas pelo JD1, é possível ver o momento em que um veículo para no semáforo da Rua Marechal Rondon. Cerca de 21 segundos depois, a BMW conduzida posteriormente desrespeita a sinalização.

Ao entrar na 14 de Julho, ele atinge Letícia, que seguia em uma Honda Biz para o serviço. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o local, mas diante do impacto da colisão, a motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme o registro policial, o rapaz havia se prontificado a realizar o teste do bafômetro, contudo, foi orientado por um advogado a não realizar o teste. O motorista do veículo de luxo, a princípio, não apresentava odor etílico ou outros sinais de embriaguez.

As imagens mostram o contrário do dito por Lucca para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar momentos depois da colisão, onde o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

Veja as imagens:

