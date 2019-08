Motorista de guincho é preso com mais de 700kg de maconha em fundo falso

Policiais militares um caminhão guincho com 752 quilos de maconha escondidos em fundo falso na manhã de quarta-feira (28). O flagrante ocorreu na BR-163, em Vila Vargas, distrito de Dourados.

José Cardoso dos Santos, de 46 anos, dirigia o veículo e Edimilson Rodrigues Miranda, de 43 anos, fazia o trabalho de batedor. Eles foram presos em flagrante.

Conforme informações do Dourados News, a equipe da Força Tática recebeu informação sobre o caminhão carregado com entorpecente passando pela MS-376. Em seguida, souberam do desvio de rota do motorista, trafegando pela BR-163.

Ao se aproximar de Vila Vargas, os militares realizaram a abordagem e José Carlos confessou estar transportando a maconha, informando ainda sobre o batedor, que estava num Saveiro, flagrado no pátio de um posto de combustíveis a poucos quilômetros do local.

O motorista do caminhão alegou que levaria a droga até São Paulo e receberia o veículo como pagamento. Já Edimilson disse ter sido contratado e receberia dinheiro para “bater” a carga, mas não revelou o valor

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). Ambos foram autuados pelo tráfico.

