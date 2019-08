Mulher usa filha de 9 anos entregar maconha em residencial e é presa

Priscilla Porangaba, com informações do MS News

Uma mulher de 26 anos, não identificada, foi presa por policiais militares usando a filha de 9 anos para vender maconha em Três Lagoas.

Segundo informações do Sigo News, denúncias anônimas alertaram a polícia sobre o comércio de drogas, na residência, e na tarde de segunda-feira (26), os policiais foram até o local. Eles flagraram quando a menina saiu com uma mochila envolta em um pano vermelho indo em direção a num bloco do residencial.

A menina deixou o pacote e voltou para o apartamento, momento em que os militares foram ver o que tinha no embrulho e encontraram três tabletes de maconha e rolos plásticos. Os policiais foram até a casa da mulher e encontraram dinheiro da venda da droga e um celular.

A mulher foi levada para a delegacia e autuada por tráfico de drogas.

