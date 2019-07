Adolescente é morto a tiros após cobrar suposta divida de tráfico

O jovem Gabriel Henrique da Silva, 17 anos, foi morto a tiros na casa onde morava com a esposa de 20 anos e a filha de 1 ano, na manhã desta segunda-feira (8), na área invadida da Homex, na região do Jardim Centro-Oeste, na rua José Pedrossian, em Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, no domingo (7) a vítima foi cobrar uma divida no bairro Vespasiano Martins, de R$ 400,00 com dois indivíduos, o qual ela não soube explicar a origem do dinheiro, e no caminho um dos suspeitos disse que pagaria a vitima como ele merecia.

Conforme a polícia, o rapaz saiu para cobrar que pode ter ligação com o tráfico de drogas, no caminho segundo apurado no local, equipes da Polícia Militar fazem buscas e já têm dois suspeitos pelo crime

O delegado que atendeu o caso, Rafael Kenji, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro disse por ora, não há uma hipótese fechada para o crime e todas as linhas de investigação serão consideradas.

Gabriel tinha passagens pela polícia por furto e tráfico e interceptação de drogas.

