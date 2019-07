Considerado “olheiro” do narcotráfico, jovem morre em confronto com a polícia

Rauster Campitelli, com informações do Porã News

Um jovem de 24 anos morreu após tentar fugir de uma abordagem de policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na segunda feira (22). O rapaz, identificado como Jhonatan Andrade de Souza, seria informante de traficantes de drogas na região de fronteira. O fato aconteceu na MS 295, nas proximidades da ponte do rio Iguatemi, em Paranhos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Jhonatan estava às margens da rodovia e tentou fugir quando notou a aproximação da viatura policial. Ele entrou em uma mata e atirou contra os policiais. Depois, ao atirar novamente, acabou ferido no revide dos agentes.

Ele foi levado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Paranhos, onde morreu quando era atendido pelos médicos. Conforme informações da polícia, o jovem fazia o serviço de vigilante para traficantes da região, informando aos membros da quadrilha a movimentação de policiais na estrada.

No lugar onde ele ficava foram encontradas uma garrafa com água, uma marmita, roupas, além de dois celulares e um cigarro de maconha. Com Jhonatan, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com duas munições deflagradas. O corpo do rapaz foi reconhecido pelo pai no hospital. O caso será investigado pela Polícia Civil de Paranhos.

