Mulher faz tráfico sob ameaça de perder os filhos

As equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar efetuou quatro prisões por tráfico de drogas através de denuncia na terça-feira (20). Ao todo foram apreendidos 23kg de drogas, sendo 22 de maconha e 1kg de coaína.

A denuncia era de que Erica Silva Oliveira, 23 anos, que estava hospedada no hotel Pripan sairia para buscar drogas, a polícia foi até o local e encontrou as substancias ilícitas na bagagem da moça, que logo assumiu que estaria levando a maconha para Aparecida do Taboado e cocaína para Santa Fé do Sul.

Erica disse a polícia que estava fazendo o serviço para pagar a dívida que o ex-marido teria dentro do sistema penitenciário e que seus cobradores, entraram em contato com ela por telefone dizendo que se ela não fizesse o tráfico para eles os mesmo matariam seu casal de filhos.



A suspeita ainda informou a polícia que ajudaria a capturar as pessoas que haviam lheentregado a droga. Com o testemunho de Erica a polícia encontrou Jefferson Dietrich da Silva, 32 anos, Carlos Eduardo Amaral, 19 anos e Paulo Ricardo Oliveira, 20 anos.

Com os três homens foi apreendido tabletes de maconha, com a embalagem idênticas a de Erica.



Foi dada a voz de prisão as partes pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas, foram encaminhadas para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro. As drogas foram encaminhadas para Denar .



