Motorista de Vectra morre após bater frontalmente com carreta na BR-163, na Capital

O motorista Elias de Paula Leite, de 64 anos, morreu em um gravíssimo acidente no início da tarde deste sábado (17) ao colidir frontalmente o carro que conduzia contra uma carreta, na BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o condutor do veículo, um Chevrolet Vectra, estava trafegando pelo sentido da cidade para a saída para São Paulo, enquanto o motorista da carreta seguia pelo fluxo contrário, vindo do interior para Campo Grande.

Porém, em determinado momento, Elias teria invadido a pista contrária e colidido o veículo com a frente da carreta. O impacto foi forte e causou a morte do motorista praticamente na hora, antes mesmo do socorro da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros chegar ao local. O caminhoneiro nada sofreu.

Ainda conforme o registro, existe a suspeita de que o condutor do Vectra tenha provocado o acidente para tirar a própria vida.

A Polícia Civil esteve no local e conversou com a ex-mulher da vítima, explicando que eles estavam separados há muito tempo, que ele estava com depressão e fazia uso de medicamentos controlados. Antes do acidente, ele teria enviado um áudio se despedindo e que "iria fazer uma besteira".

Além da Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local dos fatos.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e suicídio.

