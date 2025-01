Motorista é detido sem habilitação após fugir da polícia e fazer manobras perigosas

Um homem foi detido na noite desta quarta-feira (29), no bairro Residencial Greenville 1, em Dourados, após desobedecer uma ordem de parada da polícia e empreender fuga em seguida, dirigindo de forma perigosa pelas ruas.

Segundo o portal Dourados News, uma guarnição da polícia fazia rondas no bairro Dioclécio Artuzzi quando recebeu, via rádio, a informação que um Corsa estava realizando manobras perigosas na região.

Ao chegaram no endereço indicado, os policiais deram ordem de parada com sinais sonos e luminosos, que foram ignoradas pelo condutor, que empreendeu tentativa de fuga logo em seguida.

Após prevê acompanhamento, a equipe conseguiu abordar o motorista, e durante verificações, constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, no entanto, os policiais não identificaram sinais de embriaguez.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ele foi encaminhado algemado, já que demonstrada intenção de fuga.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também