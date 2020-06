Motorista é encontrado dormindo dentro de carro após acidente

Após se envolver em um acidente na Avenida Tamandaré, batendo em uma placa, o condutor do veículo foi encontrado dormindo dentro do carro. O caso ocorreu na madruga desta sexta-feira (26), em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por conta de um acidente, onde um Honda/Civic havia colidido com uma placa de sinalização próxima a Viação São Francisco.

Chegando no local, os agentes encontraram o motorista dormindo dentro do veículo, foi identificado que o condutor exalava cheiro de bebida, estava com a fala embargada e olhos avermelhados, após realizar teste de alcoolemia, o resultado foi de 0,65mg/L, confirmando a embriaguez.

O carro foi entregue para um condutor habilitado e sóbrio, enquanto o motorista embriagado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para conhecimento e providências cabíveis.

