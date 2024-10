Motorista é preso por atropelar motociclista e fugir em Dourados

O condutor de um veículo Astra foi preso na madrugada deste sábado (5), depois de se envolver em um acidente com um motociclista e deixar a vítima no local sem prestar socorro.

De acordo com o Dourados Agora, após o atropelamento, o homem de 26 anos foi perseguido por policiais da Força Tática e detido na rua Vanilton Finamore. Ele explicou que fugiu por medo de linchamento por parte de populares que estavam presentes no local do atropelamento.

O homem não apresentava sinais de embriaguez, mas recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia. Conforme o art. 176 do CTB, deixar de prestar ou providenciar socorro a vítima, podendo fazê-lo entre outras omissões, além de infrações, podem configurar crime de trânsito punido com detenção de 6 meses a 1 ano ou multa (art. 304 do CTB).

O motociclista recebeu atendimento e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

