Motorista é socorrido após colisão entre caminhões na BR-267

Um motorista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de se envolver em um grave acidente, ocorrido na noite de quarta-feira (31), na BR-267, no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, a colisão envolveu dois caminhões que seguiam no mesmo sentido. Porém, por motivos ainda não identificados, um deles acabou batendo na traseira do outro.

Por conta da colisão, um dos motoristas teve fraturas nas pernas, precisando ser socorrido e levado para uma unidade de saúde. Apesar da gravidade do acidente, ele não corre risco de morte.

Como a batida aconteceu no mesmo da pista, o trânsito no local funcionou no esquema ‘Pare e Siga’, até que os veículos fossem retirados da rodovia.

