Motorista fica ferido após perder o controle de direção e tombar caminhão na BR-267

Um caminhão carregado com algodão tombou na rotatória da BR-267, em Bataguassu, durante a manhã desta sexta-feira (29). O motorista ficou ferido e precisou receber atendimento médico.

Conforme as informações do site Cenário MS, o caminhão estava transportando algodão em pluma, que havia sido carregado em Lucas do Rio Verde (MT) e seguia para o litoral.

O motorista, de 39 anos, contou que perdeu o controle do veículo do nada e acabou não conseguindo manter a direção, tombando na rodovia. O condutor sofreu ferimentos na testa e apresentava suspeita de fratura na perna esquerda. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Bataguassu.

Devido à carga espalhada na pista, o trânsito ficou parcialmente interrompido, causando lentidão na via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego e garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência.

