Motorista morre após acidente grave entre carro e caminhão na BR-376

Anderson Luiz dos Santos Rosa, de 30 anos, morreu horas depois de sofrer um grave acidente na tarde de terça-feira (10), na BR-376, na saída de Ivinhema para Deodápolis.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinotícias, o rapaz era motorista de um Volkswagen Gol quando acabou colidindo contra um caminhão baú. Por conta do impacto, o lado do motorista do carro ficou completamente destruído, enquanto a parte frontal do caminhão foi danificada.

Anderson chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para o hospital municipal, sendo transferido para a cidade de Dourados, onde acabou falecendo na madrugada desta quarta-feira (11).

O passageiro do Gol teve ferimentos leves, sendo atendido pelas equipes médicas. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local para colaborar com as autoridades.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas, realizando os atendimentos no local.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também