Motorista morre após carro ser 'amassado' por caminhão durante acidente na BR-262

Um motorista, ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (7), na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Conforme o apurado inicialmente pelo JD1, a colisão foi encontre um Volkswagen Gol e um caminhão caçamba, que estava carregado com brita. O veículo de carga seguida sentido Ribas do Rio Pardo, quando colidiu frontalmente contra o carro de passeio.

Por conta da colisão, os dois saíram da pista, indo parar às margens da rodovia. O carro ficou prensado entre o caminhão e uma árvore. O passageiro do veículo foi socorrido em estado gravíssimo.

Para que as equipes do Corpo de Bombeiros conseguissem retirar o corpo da vítima, que estava preso em meio as ferragens, foi preciso acionar um guincho, para retirar o caminhão do local.

A apuração inicial aponta ainda que o motorista da caçamba chegou a frear por 17 metros, ainda assim não conseguiu evitar a colisão.

Além do socorro, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

