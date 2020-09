Motorista morre após perder o controle da direção e cair em barranco

Everton Jorge de Oliveira, 26 anos, morreu na noite de sábado (26) após acidente na MS-352, em Terenos. Foi a segunda morte registrada no trecho em menos de 24 horas.

De acordo com informações apuradas, Everton seguia pela rodovia em um Fiat Siena, no sentido de Anastácio a Terenos, quando perdeu o controle da direção do carro na região da Ponte do Grego.

O veículo caiu no barranco e o motorista ficou preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu Everton, mas ele já chegou sem vida ao posto de saúde de Terenos.

Um amigo da vítima, passageiro do carro, não ficou ferido. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

