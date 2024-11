Motorista que morreu durante acidente em Chapadão do Sul era gerente de fazendas

Polícia Garotas de programa metem a tijolada em homem após ver ele batendo em mulher no Centro

Polícia Jovem é sequestrada em 'biqueira' após 3 dias usando cocaína no Jardim Carioca

Ainda segundo o site, Jorge era gerente de fazendas. Além disso, é lotário e pai de Jônatas, esportista e promovedor de torneio de bochas no CTG e Pantanal. Ele estaria indo para uma propriedade rural da região, quando houve a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Way foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Conforme as informações do site O Correio News, o condutor da carreta teria parado pois a pista estava passando por obras. Porém, Jorge acabou não conseguindo parar a tempo e acertou o outro veículo em cheio.

Foi identificado como Jorge Lima, de 58 anos, o motorista que morreu após colidir a caminhonete que conduzia contra uma carreta na MS-306, em Chapadão do Sul. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (8).

Polícia Dono do Alemão Conveniências é preso por receptação em Campo Grande