Motorista tomba carreta ao desviar de animal na BR-262

Um caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, sofreu um acidente na BR-262, em Anastácio, ao tentar desviar de um animal na pista e tombar o veículo que conduzia.

De acordo com O Pantaneiro, o condutor seguia de Campo Grande à Anastásio com a carga que seria entregue em estabelecimento comercial do município do interior.

Em determinado momento, ao tentar desviar de um animal, ele acabou tombando a carreta, que estava carregada com pallet e caixas de papelão, que ficaram espalhados pela ponte após o acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender a ocorrência e fazer o controle do tráfego na região.

