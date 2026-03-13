Menu
Menu Busca sexta, 13 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

MPMS cumpre mandados em quatro estados em nova fase da OperaÃ§Ã£o Pombo Sem Asas

AÃ§Ã£o mira integrantes de facÃ§Ã£o suspeitos de enviar drogas e celulares para presÃ­dio de seguranÃ§a mÃ¡xima em Campo Grande

13 marÃ§o 2026 - 07h10Luiz Vinicius

Uma nova ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul cumpriu mandados de prisão e busca em diferentes estados do país contra investigados ligados a uma facção criminosa que atuava no envio de drogas e celulares para dentro de presídios. A medida é um desdobramento da Operação Pombo Sem Asas, deflagrada na quarta-feira (11) no estado.

As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Itanhaém (SP), onde houve prisão e busca e apreensão contra uma investigada; Martinópolis (SP), com mandado de prisão contra um faccionado que já estava detido por outro crime; Mossoró (RN), no presídio federal, também contra uma integrante da facção que já se encontrava presa; e em Colniza (MT), onde outra investigada foi presa.

As investigações tiveram início após a prisão, em 2022, de um ex-policial militar suspeito de facilitar a entrada de drogas e aparelhos celulares no presídio de segurança máxima de Campo Grande, mediante pagamento de propina.

A apuração começou focada nos civis responsáveis por corromper o policial, posteriormente identificados como integrantes de uma facção criminosa. Com o avanço das diligências, também foram identificados núcleos responsáveis por operar o tráfico de drogas fora do sistema prisional.

Durante a investigação, foi constatado que os ilícitos eram arremessados manualmente ou transportados por drones — chamados pelos criminosos de “pombos” — que levavam drogas e celulares até o presídio. Ao todo, foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva; seis investigados seguem foragidos. Também foram apreendidos 20 celulares, além de uma pequena quantidade de cocaína, balanças de precisão e acessórios de telefonia que seriam destinados a unidades prisionais. Segundo o MPMS, apenas em transferências bancárias, o ex-policial teria recebido cerca de R$ 120 mil dos investigados.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Mais Social é um programa para famílias em situação de vulnerabilidade
PolÃ­cia
Governo de MS investiga fraude no programa Mais Social e exonera servidora
Carga apreendida pelos policiais
PolÃ­cia
DOF apreende carga contrabandeada de R$ 2,1 milhÃµes em Santa Rita do Pardo
Homem é preso por criar porcos e aves em condições irregulares em bairro de Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© preso por criar porcos e aves em condiÃ§Ãµes irregulares em bairro de Campo Grande
Prisão - Foto: Ilustrativa -
JustiÃ§a
RÃ©u que matou homem por vinganÃ§a Ã© condenado a 16 anos de prisÃ£o em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© denunciado por intolerancia religiosa contra vizinho no Centro Oeste
O caso começou com uma briga
PolÃ­cia
Homem Ã© esfaqueado em briga por drogas e bebidas na Dom Aquino
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡
Casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão
PolÃ­cia
Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
JustiÃ§a
Assassinato brutal de mulher no Los Angeles: rÃ©us sÃ£o absolvidos e crime fica impune
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande
Criança estava na rua
PolÃ­cia
CrianÃ§a de 4 anos Ã© encontrada sozinha em rua do Aero Rancho