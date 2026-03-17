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MS Ã© alvo de operaÃ§Ã£o nacional contra crimes de abuso sexual infantil online

AÃ§Ã£o ocorre simultaneamente em todo o paÃ­s e mira crimes praticados pela internet

17 marÃ§o 2026 - 13h55Vinicius Costa
Mandados estão sendo cumpridos em vários estadosMandados estÃ£o sendo cumpridos em vÃ¡rios estados   (DivulgaÃ§Ã£o/PF)

Um dos mandados de busca e apreensão da operação nacional contra crimes cibernéticos de abuso sexual infantil foi cumprido em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (17). A ação é coordenada pela Polícia Federal e ocorre simultaneamente em 17 estados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados em diferentes regiões do país, com o objetivo de identificar e responsabilizar suspeitos de armazenar, compartilhar, produzir ou comercializar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, principalmente pela internet.

Segundo a Polícia Federal, a ofensiva faz parte de um trabalho contínuo de combate a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações contra o público infantojuvenil.

A operação ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que cria novos mecanismos de proteção no ambiente virtual. Entre as medidas está a implementação de um centro nacional para receber denúncias de conteúdos ilegais por parte de provedores.

A nova legislação também reforça a adoção de termos como “abuso sexual” e “violência sexual” de crianças e adolescentes, considerados mais adequados para expressar a gravidade desse tipo de crime.

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