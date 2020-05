MS registra redução de roubos e furtos em 2020

O Mato Grosso do Sul registrou queda no índice de criminalidade nos quatro primeiros meses de 2020, em relação ao mesmo período do ano passo. Segundo dados repassados pela Polícia Civil do estado, constatou-se uma queda de 17,4% dos casos de roubo e 11,9% no número de furtos em todo o Estado no mesmo período.

Outro fato destacado pela corporação, foi o número de apreensão de droga nos meses de março e abril deste ano, período pós início da pandemia, que representou um aumento de 98,8% quando comparado com os mesmos meses de 2019. Desde o início do ano, o índice de recuperação de automóveis também subiu 11,6%, em relação ao primeiro quadrimestre de 2019.

“Desde o início da pandemia do novo coronavirus, tem se falado na mudança de comportamento da sociedade e de como o ‘novo normal’ provocado pelas medidas sanitárias de isolamento e distanciamento estão impactando nas relações sociais. A redução da taxa de criminalidade, no entanto, não foi observada apenas após o início da pandemia, ela já vinha apresentando uma tendência decrescente nos primeiros dois meses do ano, diz a Polícia Civil por meio de nota.

Violência doméstica

Conforme a Força Policial, o confinamento social tem preocupado os profissionais que atuam diretamente no combate à violência doméstica e familiar. Os índices referentes ao número de feminicídios aumentaram. O levantamento expôs que este ano já foram registrados, em todo o estado, 14 casos de homicídio qualificado pelo feminicídio, sendo que os três últimos ocorreram já no mês de maio de 2020.

Analisando apenas os dados do primeiro quadrimestre, entre os meses de janeiro a abril de 2020, Mato Grosso do Sul registrou um total de 11 feminicídios, dos quais quatro ocorreram na capital, o que representa um caso a menos que o mesmo período de 2019.

Em razão das medidas sanitárias visando diminuir a circulação de pessoas nas ruas, a Polícia Civil criou uma nova ferramenta, online, para que as mulheres denunciem crimes envolvendo violência de gênero e pode ser acessada através deste link.

As Delegacias Especializadas da Mulher em todo o Estado mantêm o atendimento normal para as vítimas em suas unidades.

