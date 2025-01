MS teve queda no número de assassinatos em 2024

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou, nesta sexta-feira (17), os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), que reúne os dados de crimes cometidos no Brasil, e mostrou que os assassinatos em Mato Grosso do Sul tiveram uma queda de 2,38% entre 2023 e 2024.

Para o levantamento, o JD1 levou em conta como assassinatos os homicídios dolosos (quando se tem intenção de matar), feminicídios, latrocínios (roubo seguido de morte) e os casos de lesão corporal seguida de morte.

Segundo a plataforma, foram registrados 492 assassinatos em Mato Grosso do Sul no ano de 2024, 12 a menos que os 504 registrados em 2023, o que equivale a uma variação de -2,38% entre os dois anos.

Em relação às cidades, Campo Grande se destacou como o município com o maior número de vítimas de assassinatos no Estado, com 147 mortes no ano de 2024. Aparecem em seguida Dourados (41), Corumbá (23) e Ponta Porã (22).

No total, 15 municípios sul-mato-grossenses não tiveram assassinatos registrados ou informados para o Sinesp em 2024.

Apesar da queda não ser tão expressiva, os assassinatos em Mato Grosso do Sul vêm apresentando uma queda gradativa desde 2021, já que o número de crimes do tipo foi maior que o registrado no ano anterior. A variação entre 2021 e 2024 foi de -10,71%.

