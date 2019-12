Mulher ameaça namorado com faca "Vai pagar o que me fez seu fedido"

Saiba Mais Polícia Adolescente é morto com faca de serra

A Polícia Militar foi acionada, para atender Sebastião Silvestre dos Santos, 28 anos, que estava sendo ameaçado por sua namorada Daniela da Silva Santos, 27 anos, na madrugada de quinta-feira (26), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao endereço repassado pelo homem, encontraram Daniela com uma faca de serra, que logo foi jogada no chão.

Sebastião relatou aos policiais que teve um relacionamento com a mulher e que esta o estaria ameaçando com o objeto em questão. Enquanto dava o depoimento, na presença dos policiais o homem voltou a ser ameaçado pela autora, que avançou com tapas e pontapés, dizendo "sou mulher, isso não vai ficar assim" e "você vai ver comigo, vai pagar o que me fez, seu fedido".

Os policiais que estavam no local algemaram a autora e solicitaram apoio da Força Tática para a condução da agressora até a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

