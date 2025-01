Mulher atropela policial que treinava corrida em Aquidauana

Uma mulher, de 35 anos, atropelou na noite desta sexta-feira (17), em Aquidauana, cidade a 138 quilômetros de Campo Grande, um policial militar de 37 anos que treinava corrida na Rua Bichara Salimeni.

O militar, que estava acompanhado da esposa, de 33 anos, estava treinando quando um Volkswagen Gol branco o atropelou, o arremessando ao chão. A condutora do veículo fugiu logo após o acidente.

Segundo o portal Dourados News, a polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o policial foi socorrido com suspeita de fratura no braço direito e várias escoriações na região lombar, além de uma fratura na clavícula.

Após diligências, os policiais encontraram o veículo envolvido no acidente na Rua Aniceto Rondon, com o para-brisas quebrado e o retrovisor danificado.

A motorista confessou que se envolveu no acidente, e disse aos policiais que estava no celular e não percebeu a presença do militar até o momento em que o atropelou, e que após o acidente, foi até sua empresa de entregas de produtos para receber material e depois de fazer o serviço em sua residência, onde foi abordada.

A mulher também disse aos policiais que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o este do bafômetro.

