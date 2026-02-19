Menu
Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande

A vítima disse não ter revidado as agressões, apenas segurando a companheira pelos braços

19 fevereiro 2026 - 17h51Brenda Assis

Um homem, de 41 anos, registrou ocorrência após relatar ter sido agredido pela companheira durante uma discussão na madrugada de segunda-feira (17), no bairro Caiobá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal mantinha um relacionamento há 4 meses e morava junto no imóvel onde ocorreu a briga. Ele então detalhou que os dois haviam ingerido bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão por ciúmes, após a mulher visualizar uma conversa antiga no celular do companheiro com outra pessoa.

O homem afirmou que durante o desentendimento, foi agredido com tapas, arranhões e mordidas, sofrendo lesões. Ele disse que não revidou e apenas segurou os braços da companheira para tentar conter as agressões.

Ainda conforme o registro, vizinhos acionaram a Polícia Militar por causa do barulho. A vítima foi orientada a deixar o imóvel para evitar que o conflito continuasse.

O homem informou que faz uso de tornozeleira eletrônica e que o endereço da residência estava cadastrado no sistema prisional. Segundo ele, a alteração do endereço foi feita no dia seguinte aos fatos.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra a companheira. O caso foi registrado como vias de fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

