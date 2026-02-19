Mulher bate no marido após achar conversas com outra no celular dele em Campo Grande

Um homem, de 41 anos, registrou ocorrência após relatar ter sido agredido pela companheira durante uma discussão na madrugada de segunda-feira (17), no bairro Caiobá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal mantinha um relacionamento há 4 meses e morava junto no imóvel onde ocorreu a briga. Ele então detalhou que os dois haviam ingerido bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão por ciúmes, após a mulher visualizar uma conversa antiga no celular do companheiro com outra pessoa.

O homem afirmou que durante o desentendimento, foi agredido com tapas, arranhões e mordidas, sofrendo lesões. Ele disse que não revidou e apenas segurou os braços da companheira para tentar conter as agressões.

Ainda conforme o registro, vizinhos acionaram a Polícia Militar por causa do barulho. A vítima foi orientada a deixar o imóvel para evitar que o conflito continuasse.

O homem informou que faz uso de tornozeleira eletrônica e que o endereço da residência estava cadastrado no sistema prisional. Segundo ele, a alteração do endereço foi feita no dia seguinte aos fatos.

A vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra a companheira. O caso foi registrado como vias de fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

