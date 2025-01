Mulher deixa ferimento grave na mão de idoso após golpes de enxada na Vila Anahy

Mulher, de 39 anos, foi presa em flagrante no início da noite desta terça-feira (14), após agredir com golpes de enxada um idoso, de 63 anos, na Vila Anahy. A vítima ficou com vários ferimentos e um deles, uma mutilação num dos dedos da mão, além de um corte profundo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a situação aconteceu após uma discussão em frente a um bar, onde a vítima estava, pois a mulher se desentendeu com ele enquanto capinava o canteiro da calçada entre a rua Califórnia e a Avenida Tiradentes.

A suspeita explicou para a Polícia Militar que realizava o serviço, quando foi em direção ao bar para beber, encontrando o idoso, no qual já teve outras desavenças no passado, e nessa oportunidade, a mulher disse que a vítima passou a ofende-la e por se sentir ameaçada, pegou a enxada e desferiu golpes contra a vítima.

O instrumento usado nas agressões era emprestado de um morador, que "contratou" os serviços dela. O objeto foi localizado após ela indicar qual residência seria e foi apreendido pelos militares.

O idoso foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde recebeu atendimento médico. A mulher foi levada para a delegacia, após ser autuada em flagrante.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave.

