Mulher descobre que é corna e ainda apanha do namorado em Dourados

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida pelo namorado após flagrar ele com outra durante a madrugada desta quinta-feira (27), no Bairro Alto do Indaia, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, ela foi até a casa do namorado por volta da 00h30 de hoje. Ao chegar, encontrou ele com outra dentro do imóvel. A vítima chegou a questionar o que estaria acontecendo, porém, acabou sendo agredida.

A mulher levou socos na cabeça e no rosto, causando uma luxação na cabeça e dor no maxilar. Diante dos fatos, ela resolveu ir até a delegacia, para registrar o fato.

Na unidade policial, ela manifestou o desejo de representar judicialmente contra seu namorado. Além disso, solicitou medidas protetivas de urgência contra ele.

