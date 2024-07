Mulher é agredida a pauladas e socorrida com ferimentos na cabeça em Nova Andradina

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida após ser agredida a pauladas na noite da última quinta-feira (18), no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a vítima estava caída no chão quando foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros. Para os militares, ela contou que havia sido agredida por duas mulheres com ripas de madeira.

Ela chegou ainda a detalhar que conhece uma das agressoras, mas não soube o que teria motivado a surra. A mulher tinha ferimentos no rosto, na cabeça e na barriga.

Diante da situação, ela foi levada para o Hospital Regional, onde receberia atendimento médico especializado.

