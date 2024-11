Mulher é agredida e tem casa danificada durante briga com as vizinhas no Santo Eugênio

Uma mulher, de 40 anos, foi agredida pelas vizinhas durante uma briga ocorrida nas primeiras horas da manhã deste sábado (2), no Bairro Vila Santo Eugênio, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Ao chegar no local, a vítima contou que teve uma discussão com as autoras, que são irmãs.

Posteriormente, as duas entraram em sua casa e a agrediram, desferindo socos e arranhões em seu rosto, pescoço, braço e pernas. Além das agressões, a vítima foi xingada e ameaçada de morte pelas irmãs. Antes de sair do imóvel, a dupla ainda jogou pedras em seu carro, um Honda Civic branco, que estava estacionado na garagem, por conta disso, o veículo teve arranhões e amassados na lataria.

Ainda em seu relato, a mulher disse que essa não era a primeira vez que uma confusão desse tipo acontecia. As autoras foram encontradas e presas, sendo levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ameaça, dano e lesão corporal dolosa.

