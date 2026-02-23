Menu
Mulher é agredida pelo padrasto durante festa em Chapadão do Sul

O suspeito acabou sendo preso e levado para uma unidade de saúde

23 fevereiro 2026 - 18h42Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do SulDelegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul   (foto: Reprodução)

Uma jovem de 27 anos foi agredida pelo padrasto durante uma confraternização familiar na tarde deste domingo (22), em Chapadão do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 17h45 para atender a ocorrência na Avenida 306. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido atacada pelo padrasto, um homem de 54 anos.

Segundo o relato, o autor teria desferido socos e chutes, causando lesões na jovem, além de fazer ameaças durante a agressão. O caso aconteceu enquanto familiares participavam de uma confraternização.

Após as diligências, o suspeito foi localizado pela equipe policial, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

O estado de saúde da vítima não foi detalhado.

