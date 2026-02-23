Mulher é agredida pelo padrasto durante festa em Chapadão do Sul

Uma jovem de 27 anos foi agredida pelo padrasto durante uma confraternização familiar na tarde deste domingo (22), em Chapadão do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 17h45 para atender a ocorrência na Avenida 306. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido atacada pelo padrasto, um homem de 54 anos.

Segundo o relato, o autor teria desferido socos e chutes, causando lesões na jovem, além de fazer ameaças durante a agressão. O caso aconteceu enquanto familiares participavam de uma confraternização.

Após as diligências, o suspeito foi localizado pela equipe policial, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

O estado de saúde da vítima não foi detalhado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também