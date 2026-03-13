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Mulher e criança ficam feridas durante acidente em Corumbá

As vítimas estavam em uma moto quando se acidentaram

13 março 2026 - 15h11Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Uma mulher de 32 anos e um menino de 7 ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (13), no cruzamento das ruas São Paulo e Barão de Melgaço, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada por volta das 6h40 para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a condutora da motocicleta sentada na via.

Ela estava consciente e orientada, mas apresentava um ferimento no joelho esquerdo com sangramento. A equipe realizou um curativo compressivo para conter a hemorragia.

O menino de 7 anos, que estava na garupa da motocicleta, foi encontrado deitado no chão com um ferimento no pé esquerdo. Segundo os bombeiros, a criança também estava consciente e orientada durante o atendimento inicial.

Ainda conforme a corporação, o motorista do carro não sofreu ferimentos. Após os primeiros atendimentos no local, a mulher e a criança foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Municipal, onde ficaram sob cuidados médicos.

Apesar disso, as circunstâncias do acidente não foram informadas pelas autoridades.

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