Mulher Ã© esfaqueada pelo ex-marido apÃ³s encontro em Ivinhema

Mulher, de 36 anos, foi hospitalizada após ser agredida e esfaqueada pelo exmarido na madrugada desta sextafeira (6) em Ivinhema. A vítima chegou à residência de um parente em estado grave e o caso mobilizou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima acionou os policiais depois que ela pediu socorro ao chegar ferida na casa da família. Após ser atendida inicialmente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal para receber cuidados médicos.

Em depoimento à polícia, a vítima relatou que havia sido abordada pelo exmarido de 40 anos enquanto estava em uma conveniência da cidade. Ele teria convidado a mulher para conversar sobre uma possível reconciliação e a levado em seu carro até o bairro Triguinã.

Ainda conforme o relato, o suspeito começou a agredila com socos e, em seguida, teria tentado atacála com uma faca que estava no veículo. A mulher conseguiu escapar do carro e pedir ajuda a um popular que passava pelo local.

Depois que a vítima fugiu, outra mulher teria chegado ao local e ateado fogo no banco do carro, o que acabou deixando a vítima ferida novamente com uma facada no ombro esquerdo enquanto tentava apagar as chamas. A Polícia Militar realizou buscas, mas os suspeitos ainda não foram localizados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

