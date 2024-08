Mulher é espancada até a morte pelo companheiro após ele sentir ciúmes dela em SP

Uma mulher, de 53 anos, foi espancada até a morte pelo companheiro, de 39 anos, na noite de sábado (25) em Araras, uma cidade no interior de São Paulo, após ela ter saído do banheiro e o homem sentir ciúmes de uma marca em seu corpo.

Ao g1, a Polícia Militar contou que foi acionada pelo próprio assassino. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o responsável pelo crime foi preso em flagrante após cometer o crime, por volta das 19h, no Jardim Morumbi.

A motivação do crime seria uma crise de ciúmes do criminoso, que viu uma marca no corpo da mulher após ela deixar o banho. Ela foi espancada até a morte com socos pelo assassino, que acionou a polícia após perceber que ela estava morta.

O caso foi registrado como feminicídio.

