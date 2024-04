Mulher é espancada por trio após ser acusada de furtar shampoo no Itamaracá

Mulher, de 32 anos, foi espancada por pelo menos três pessoas no final da tarde desta quarta-feira (24), após ser acusada de furtar um shampoo e um condicionador, precisando ser encaminhada para uma unidade de saúde. O caso aconteceu no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou para a Polícia Militar que estava na própria residência e a vítima apareceu pedindo por ajuda, dizendo que havia sido agredida por três mulheres.

A vítima chegou a indicar o local para a testemunha, mas não soube especificar quem seriam as autoras das agressões, apenas que elas seriam bastante conhecidas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e compareceu no local, prestando atendimento médico e indicando que a mulher sofreu uma fratura no braço direito e estava com escoriações na perna esquerda e nas costas.

A Polícia Militar chegou a realizar rondas na região, mas não encontrou as suspeitas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

