Mulher é presa ao levar cebolas "recheadas" com droga na cadeia

Uma mulher de 46 anos foi presa nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, ao tentar entregar cebolas recheadas com cocaína e maconha no presídio masculino de Corumbá, cidade localizada na região de fronteira com a Bolívia.

Conforme o site Diário Corumbaense, a mulher chegou ao local por volta das 14h30, durante entrega de produtos alimentícios e de higiene.

Ela entregou uma sacola com cebolas e durante a revista, os agentes penitenciários encontraram duas porções da droga. Dentro de uma das cebolas estavam 64 gramas de cocaína e na outra 25 gramas de maconha.

As cebolas seriam entregues ao marido da mulher, que cumpre pena no presídio. Ela foi detida e levada, junto com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

